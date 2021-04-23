Рост потребительских цен остается на уровне, превышающем целевое таргетируемое значение Банка России. Увеличение потребительской активности продолжается на фоне роста кредитования. И ..

Рост потребительских цен остается на уровне, превышающем целевое таргетируемое значение Банка России. Увеличение потребительской активности продолжается на фоне роста кредитования. И повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п. стало очередным шагом по возврату к нейтральной денежно-кредитной политике (целевой диапазон ставки 5-6%)."Исторически ставки по вкладам имеют положительную корреляцию с динамикой ключевой ставки ЦБ. Ожидаем, что, в среднем, рынок отреагирует соразмерным изменением ставок по вкладам. Сейчас банки получили возможность выстраивать свою процентную политику с опорой на среднесрочные ориентиры от регулятора. Поэтому движение ставок по сберегательным продуктам будет носить более плавный характер. ВТБ ежедневно осуществляет мониторинг и анализ ситуации на финансовых рынках. Решение о корректировке ставок по вкладам принимается на основе широкого спектра факторов, в том числе рыночной конъюнктуры, динамики ключевой ставки ЦБ РФ и прогноза регулятора", - отметил Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.В части кредитования мы сохраняем ставки по своим продуктам на максимально выгодном для клиентов уровне. Более того, в апреле ВТБ улучшил условия по ипотеке и потребительским кредитам в рамках весенних предложений. По ипотеке с господдержкой ставка снизилась до 5,8% (при базовом уровне 6,5%), ставка по рефинансированию ипотеки других банков – до 7,8%. Ставки по кредитам наличными и рефинансированию без обеспечения снижены на 1 п.п. Дальнейшие решения будут зависеть от конъюнктуры рынка и кредитно-денежной политики регулятора.