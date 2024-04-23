Оборудование, изготовленное во Владимирской области, представлено на Кантонской ярмарке в Китае. В...

Оборудование, изготовленное во Владимирской области, представлено на Кантонской ярмарке в Китае.В эти дни проходит 135-я Кантонская ярмарка ― самая крупная торговая выставка в Китае.Участвуют более 680 компаний из 150 стран мира. Наш регион здесь впервые, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.На стенде Ижевского завода тепловой техники, филиал которого расположен в Киржаче, на территории технопарка «Русклимат ИКСЭл», продемонстрирован широкий ассортимент климатического оборудования.Особое внимание посетителей привлекли водяные тепловентиляторы российского производства. Продукция обеспечивает эффективное отопление при максимальном энергосбережении. Это полностью отечественная разработка, которая практически не имеет азиатских аналогов и превосходит европейские по всем ключевым характеристикам.«Русклимат - единственный отечественный производитель климатического оборудования, представляющий свою продукцию на крупнейшей мировой торгово-промышленной выставке. Мы показали лучшие отечественные продукты, которые пользуются высоким спросом в России и вызывают очень большой интерес у участников ярмарки со всех стран мира...», — отметил председатель Совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко.Фото, видео: пресс-служба Правительства Владимирской области