В Петушках перед судом предстанет житель Орехово-Зуево. Мужчину обвиняют в мошенничествах.

В Петушках перед судом предстанет житель Орехово-Зуево. Мужчину обвиняют в мошенничествах. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что гражданин был курьером в преступной схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он приезжал к потерпевшим и забирал у них деньги. Так, от двоих жертв фигурант получил свыше 1 млн рублей.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд.