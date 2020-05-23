В социальных сетях появилась фотография Полины Гагариной, на которой певица предстала с раскрашенным лицом. Артистка призналась, что такой макияж ей сделала дочь Мия. Подписчики Гагариной не оценили художество малышки и осудили певицу в том, что она разбаловала свою дочь.

В социальных сетях появилась фотография Полины Гагариной, на которой певица предстала с раскрашенным лицом. Артистка призналась, что такой макияж ей сделала дочь Мия. Подписчики Гагариной не оценили художество малышки и осудили певицу в том, что она разбаловала свою дочь.Забавное фото, опубликованное Полиной Гагариной, вызвало настоящий общественный диссонанс. Поклонники звезды отметили, что она ни в чем не ограничивает свою дочь и такое поведение Мии может привести к серьезным проблемам в дальнейшем.22 Май 2020 в 4:18 PDTГагарина уверена, что ее методы воспитания только идут ребенку на пользу и позволяют выстраивать теплые отношения с дочкой. Звезда старается не говорить слово "нет", а просто переводит все запреты в игру. Полина делают все для того, чтобы Миюше было интересно проводить время. Но несмотря на все старания певицы, поведение девочки только ухудшается. Муж Полины Дмитрий Исхаков пожаловался на то, что дочь стала себя плохо вести, как только ей исполнилось два года.Знакомые Гагариной признаются, что Мия постоянно капризничает и кричит, устраивает истерики в общественных местах и постоянно требует внимания.Стоит отметить, что певица до сих пор не показала лицо своей дочки и продолжает тщательной скрывать подробности из жизни наследницы.