23.05.2020

2020-05-23 12:45:04

Лариса Семина навсегда осталась с владимирцами

Завтра 40 дней , как нет с нами Ларисы Семиной. Мы все очень сожалеем об этой потере. Потери большого друга, талантливого человека и педагога.

Понимаем, как тяжело близким Ларисы Рудольфовны и ее ученикам. Для которых она навсегда останется образцом преданности и любви к своему делу. Поэтому мы все сегодня говорим спасибо за звук, за тепло, за общение, за всё...

Говорят ученица и дочь Ларисы Семиной - Дария Семина- Курпаяниди и ее ученики...