23.05.2020

2020-05-23 19:55:03

Сирень стала символом начала ХХ века

Эта неделя мая имеет прямое отношение к сирени. Во-первых 18 мая отмечается День сирени в день рождения русского селекционера Леонида Колесникова. А завтра 24 мая - неофициальный , но очень красивый праздник- День признания любви к сирени. Сегодня дело Колесникова в столице продолжает группа энтузиастов " Русская сирень".

И владимирские специалисты мечтают , чтобы и в 33 регионе , наконец , тоже появились свои селекционеры. Ну а пока - давайте любоваться этим цветком .

"Сенсация" во Владимире. Автор этого уникального сорта - первой в мире сирени с белой каймой на лепестках- Леонид Колесников. Селекционер- самоучка , влюбленный в сирень, мечтал создать "сиреневый рай" на земле, засадить все скверы и улицы. За что был удостоен сталинской премии. Вот только сегодня из 300 созданных им сортов, сохранились 60. Некоторые бережно возрождают в Патриаршем саду.



Елена Майорова специалист по уходу за декоративными растениями:

- Столица отмечала 800-летие и к этому событию он создал новый сорт Красавица Москва которая принесла ему мировую известность И до сих пор это шедевр селекционного искусства.

Для Дня сирени не случайно выбрана дата рождения селекционера. Благодаря ему появилось и само понятие "русская сирень". До него она была французская, китайская , австрийская. Первое упоминание о сирени относят к 1562 году.

Любимый турками лиловый "Лайлак" прекрасно приживется в Европе. А вот в Россию попадет только в конце 18 века. Но сразу займет центральное место в ландшафтах дворянских усадеб. А также на полотнах художников ,в романсах и рассказах классиков . От Врубеля до Куприна, от Блока до Северянина. Сирень стала визитной карточкой художника Петра Кончаловского.

"Мороженое из сирени" станет элегантной метафорой 20 века:

"Сирень - сладострастья эмблема ,

В лиловом изнеженном крене -

Зальдись, водопадное сердце, в душистых и сладкий пушок.

Мороженое из сирени.

Эй мальчик со сбитнем попробуй!

Ей-богу, похвалишь, дружок".

Сирень будет постоянным спутником Сергея Рахманинова. От неизвестного дарителя после каждого концерта ему будет преподноситься белоснежный букет . Символ весны .. "Райское дерево" как называли сирень на Руси. Растение - удивительное, заслужившее признание в любви.

Елена Майорова специалист по уходу за декоративными растениями:

- Столько красок , там 7 колористических групп. форму, плотность соцветий,.. Есть оттенки и ароматы , это женское, это тайна, романтика".

Если найти цветок с пятью лепестками и съесть его - быть в жизни счастью. Даже дети верят в способность сирени творить чудеса. Верят и сотрудники станции юннатов, что со временем сортовая сирень возродится не только в их саду, но и во дворах и улицах Владимира.