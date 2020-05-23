Звезда шоу Дом-2 посоветовала беременным женщинам проще относиться к своей внешности и не переживать по поводу набранного веса.

Звезда шоу "Дом-2" посоветовала беременным женщинам проще относиться к своей внешности и не переживать по поводу набранного веса.Элла Суханова поделилась со своими поклонниками интересными новостями 10 апреля. Именно тогда стало известно о том, что девушка выходит замуж в "интересном положении". Подписчики звезды увидели фотографию, на которой Элла предстала в светлом брючном костюме, скрывающем округлившийся живот. Девушка призналась, что масштабной свадьбы не было. Вместе с супругом они приняли решение, что проведут лишь скромную церемонию.Звезда реалити-шоу больше не ведет активную жизнь в социальных сетях и старается уделять внимание своему будущему статусу мамы. Элла озабочена покупками детских вещей и "гнездованием" в квартире.21 Май 2020 в 4:11 PDTНа днях Суханова провела прямой эфир на своей странице в Инстаграме и затронула темы, тревожащие ее поклонниц. Элла была удивлена шквалом негативной критики в адрес беременных женщин. Подписчики обвинили девушку в том, что она совсем не следит за своим внешним видом и не думает о последствиях.Суханову возмутило подобное поведение фанатов, и она решила ответить на все осуждения."Беременяшки, я с вами. Плюс 17 кг у меня уже есть, есть и одышка, ненужные высыпания и токсикоз. Но мне все в радость", – призналась Элла в прямом эфире.Стоит отметить, что Элла попросила более уважительно относиться к женщинам, находящимся в "интересном положении". Суханова призвала прекратить портить жизнь беременным и понять, что многие физиологические процессы неконтролируемы.