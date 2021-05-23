На 23 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 66174 человека.

В Костромской области за прошедшие сутки зарегистрировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 17 костромичам. Девять новых случаев заболевания прибавилось в Нейском районе. Два заболевших в Костромском районе. По одному – в Пыщуге, Мантурово, Шарье, Нерехте и Судиславском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 21265 человек. Врачам удалось поставить на ноги 19023 пациента, что составляет более 89% инфицированных. В стационарах лежит 291 житель, из них 185 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1594 заболевших.На 23 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 66174 человека.