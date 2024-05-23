Вся мебель в одном месте. От эконом до премиум-класса. В оранжевом корпусе №3 ТЦ «Подкова» можно воплотить любые дизайнерские решения по обустройству квартиры или дачи. Мария Денисова,

Вся мебель в одном месте. От эконом до премиум-класса. В оранжевом корпусе №3 ТЦ «Подкова» можно воплотить любые дизайнерские решения по обустройству квартиры или дачи. Мария Денисова, маркетолог ТЦ «Подкова» Самое главное – это то эстетическое удовольствие, которое вы можете получить в нашем центре. Если вы делаете ремонт, или вы хотите обновить, но у вас