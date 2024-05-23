Управляющий Отделением Соцфонда по Владимирской области Антон Курбаков рассказал, как организована...

Управляющий Отделением Соцфонда по Владимирской области Антон Курбаков рассказал, как организована работа клиентских офисовНа вопросы корреспондента ГТРК "Владимир" отвечает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования России по Владимирской области Антон Курбаков.- Антон Александрович, добрый день. Вот уже почти полтора года работает Социальный фонд России, объединивший Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Что-то изменилось для граждан в части удобства получения государственных услуг?- Здравствуйте. Да, подводя итоги нашей работы за период с момента объединения фондов, могу с уверенностью сказать, что процедура получения выплат в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области значительно упростилась. Теперь граждане могут быстрее и удобнее воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки. У гражданина есть выбор: он может обратиться за госуслугами СФР через портал госуслуг или лично – в клиентскую службу ОСФР по Владимирской области или МФЦ. Все предоставляемые нами услуги, сервисы стараемся сделать понятными и удобными для людей, процессы – простыми и прозрачными, а информацию – доступной и открытой.- Сколько офисов СФР работают сегодня во Владимирской области?- В рамках «одного окна» во Владимирском регионе сегодня действуют 19 клиентских служб ОСФР по Владимирской области. Две из них работают в областном центре, остальные в райцентрах.- Антон Александрович, как сегодня организована работа клиентских офисов владимирского регионального отделения Социального фонда России ?- Клиентские службы Отделения СФР по Владимирской области принимают граждан по усовершенствованному стандарту обслуживания. Наши офисы оснащены зонами ожидания, приема, информирования, а также цифровой зоной с терминалом самообслуживания. Посетители могут воспользоваться им, пока ждут приема к специалисту, либо самостоятельно получить услугу, за которой обратились. Администратор зала при необходимости помогает в этом.- Жители Владимирской области, которые имеют затруднения при самостоятельном передвижении, беспрепятственно смогут получить услуги в ваших офисах?- Конечно. Для маломобильных граждан в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Владимирской области обеспечивается доступная среда. Специалисты всегда готовы помочь гражданину с ограниченными возможностями здоровья пройти к окну приема и другим функциональным зонам, а затем сопроводить его к выходу после завершения обслуживания.Кроме того, с этого года граждане, которые не имеют возможности по состоянию здоровья обратиться в клиентскую службу СФР, могут вызвать специалиста Отделения СФР по Владимирской области на дом. Воспользоваться услугой выездного приема могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; дети с инвалидностью; инвалиды с детства I группы; граждане с инвалидностью I и II группы; лица старше 80 лет.- Большинство услуг Социального фонда России можно получить в электронном виде, но у граждан зачастую возникают вопросы, которые требуют непосредственного обращения к специалистам клиентской службы. И люди не всегда могут приехать в ваш офис в будний день, поскольку работают. Владимирское областное Отделение СФР как-то идет им навстречу?- Да, начиная с марта этого года офисы Отделения Социального фонда РФ по Владимирской области , помимо основного обслуживания по будням, принимают посетителей в дополнительный день – каждую последнюю субботу месяца с 9 до 15 часов. Новый график особенно удобен работающим владимирцам, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день. Граждане и организации смогут получить в этот день весь перечень услуг фонда.- Обратиться в клиентский офис гражданин может только по месту регистрации?- Большинство госуслуг СФР в клиентских службах Отделения Социального фонда России по Владимирской области предоставляются в экстерриториальном формате, то есть без привязки к месту жительства. Посетитель может комплексно оформить сразу все меры поддержки, на которые он имеет право в зависимости от жизненной ситуации, а не только выплаты, за которыми он обратился.- А как жители сельской глубинки могут получить услуги СФР? У сельчан, особенно пожилых, не всегда есть возможность добраться до ближайшего райцентра, где есть клиентская служба.- Мобильная клиентская служба Отделения Социального фонда РФ по Владимирской области позволяет получать услуги и консультации гражданам, проживающим в отдаленных деревнях и поселках, непосредственно по месту жительства. Только с начала 2024 года было проведено 14 выездных приемов, в ходе которых наши специалисты помогли жителям решить вопросы, связанные с их пенсионным или социальным обеспечением.- Антон Александрович, можно поподробнее остановиться на том, как проводится прием граждан в мобильном офисе и какие услуги могут получить сельчане?- Прием граждан ведется с 10 до 12 часов, но специалисты ОСФР по Владимирской области продлят его и ответят на все вопросы жителей. Объявление о приезде наших сотрудников заблаговременно размещается на здании поселковой (сельской) администрации. Прием осуществляется в порядке живой очереди без записи.Здесь можно получить информацию и консультацию специалистов Отделения СФР по Владимирской области по вопросам назначения и перерасчета пенсий и пособий, мерам социальной поддержки семей с детьми, в т.ч. единому пособию и материнскому капиталу, обеспечению техническими средствами реабилитации и многим другим.- Если в клиентской службе имеется весь функционал необходимой оргтехники, то как с этим обстоит дело в передвижном офисе?- Мобильная клиентская служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области - это спецавтомобиль «Газель» с логотипом СФР, который оборудован необходимыми техническими средствами: ноутбуком, сканером, принтером, которые позволяют в режиме реального времени даже в самых отдаленных районах использовать информацию, хранящуюся в базе данных СФР. Для приема посетителей отведен отдельный отсек.- Антон Александрович, в завершение нашего интервью затрону чрезвычайно важную и актуальную тему - получение государственных услуг Социального фонда России участниками СВО. Эта работа в приоритете Отделения СФР по Владимирской области? Ветераны могут оперативно получать выплаты и все полагающие меры поддержки в ваших клиентских службах?- Конечно! С самого начала Специальной военной операции мы принимаем меры, чтобы все те пособия, которые фонд выплачивает военным, предоставлялись ребятам, возвращающимся из зоны СВО, в удобном проактивном формате. Во всех клиентских службах ОСФР по Владимирской области для них обеспечен особый режим приема, им оказывается всесторонняя помощь, за каждым человеком закреплен сотрудник, помогающий в решении всех вопросов.Забота о семьях защитников Родины также в центре внимания Отделения Социального фонда России по Владимирской области. Обслуживание членов семей участников СВО осуществляется в приоритетном порядке вне очереди, помощь в назначении им всех необходимых пособий оказывают непосредственно руководители клиентских служб.Фото: ГТРК "Владимир"