В Суздальском районе спасатели локализовали крупный пожар на гусиной ферме
Под Суздалем сгорела...
В Суздальском районе спасатели локализовали крупный пожар на гусиной ферме
Под Суздалем сгорела гусиная ферма. Звонок в пожарную службу поступил накануне в 17 часов из села Ивановское.
К моменту приезда пожарных ферма горела уже по всей площади, огонь охватил 1200 квадратных метров. Пожарным потребовался час, чтобы локализовать пожар. Сколько погибло птиц, не сообщается.
Известно, что владельцы "Птичьего двора" в Ивановском занимались агротуризмом и разводили редкие породы гусей.