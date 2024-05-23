В Суздальском районе спасатели локализовали крупный пожар на гусиной ферме Под Суздалем сгорела...

В Суздальском районе спасатели локализовали крупный пожар на гусиной фермеПод Суздалем сгорела гусиная ферма. Звонок в пожарную службу поступил накануне в 17 часов из села Ивановское.К моменту приезда пожарных ферма горела уже по всей площади, огонь охватил 1200 квадратных метров. Пожарным потребовался час, чтобы локализовать пожар. Сколько погибло птиц, не сообщается.Известно, что владельцы "Птичьего двора" в Ивановском занимались агротуризмом и разводили редкие породы гусей.