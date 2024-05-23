Во Владимир прибыли участники автопробега Белоруссия-Россия Он начался у стен Брестской крепости....

Во Владимир прибыли участники автопробега Белоруссия-РоссияОн начался у стен Брестской крепости. Автопробег посвящен 80-летию освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. Сегодня в мэрии Владимира состоялась встреча участников автопробега с руководством города.Делегацию из Белоруссии приветствовали первый замглавы администрации Денис Егоров и председатель горсовета Николай Толбухин. На встрече присутствовали ветераны Вооруженных сил и юнармейцы.На память о событии участники автопробега передали городу Владимиру капсулу с землей из Брестской крепости. Ее защищали в Великую Отечественную и наши земляки. По окончании встречи участники возложили цветы к Вечному огню.Алексей Манец, руководитель автопробега "Белоруссия-Россия":- У нас передвижной патриотический центр. Каждый участник задействован именно в патриотической работе. Цель этого автопробега-это сохранение памяти о советском солдате благодаря которому мы живем под мирным небом.Автопробег пройдет через 20 российских городов. Завтра его участники едут в Чебоксары, затем в Казань. Конечный пункт путешествия по России - Сургут. Участники автопробега передвигаются на двух машинах. Во всех города проходят встречи с ветеранами и молодежью.На родину в Брест участники акции должны вернуться 22 июня- в День памяти и скорби. Именно этот город первым героически принял удар фашистов.