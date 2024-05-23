В столице 33-го региона появится памятник Михаилу Сперанскому.

В столице 33-го региона появится памятник Михаилу Сперанскому. 22 мая участники оргкомитета обсудили варианты установки монумента. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Первоначально памятник хотели поставить в городском сквере возле школы №49. Однако локация для семиметровой фигуры законотворца оказалась слишком мала. Тогда владимирские общественники предложили поместить здесь бюст Сперанского. Скульптуру же можно установить на территории около здания облсуда.Как отметил председатель оргкомитета, первый вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Лызлов, на текущий момент стоит задача продумать положение памятника и его облик. После этого скульптор сможет приступить к работе. Саму установку монумента хотят приурочить к вручению премии Михаила Сперанского.