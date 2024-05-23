Во владимирском приюте для бездомных животных Дорога добра работает программа Хвостатые...

Во владимирском приюте для бездомных животных "Дорога добра" работает программа "Хвостатые каникулы"Во владимирском приюте для бездомных животных "Дорога добра" работает программа "Хвостатые каникулы". Волонтёры придумали её для потенциальных хозяев, которые могут взять питомца, познакомиться с ним поближе и посмотреть, насколько хорошо им будет вместе. Одной такой историей поделились сотрудники приюта.В маленьком дачном домике, в ужасных условиях, они обнаружили несколько напуганных и голодных собак. В приют забрали двух - Патрика и Грея. О них из соцсетей узнала неравнодушная Валентина. И решила забрать Патрика к себе на каникулы.Много времени, терпения, сил и заботы Валентина вложила в любимца. И надежды оправдались и теперь он - полноценный член семьи по имени Тишка.Воспользоваться такими "Хвостатыми каникулами" может любой желающий.