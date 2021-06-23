За прочистку дымохода просят больше 11 тысяч рублей. Во Владимире двое неизвестных постучались в квартиру к 83-летнему пенсионеру. Мужчины представились специалистами по пожарной

За прочистку дымохода просят больше 11 тысяч рублей. Во Владимире двое неизвестных постучались в квартиру к 83-летнему пенсионеру. Мужчины представились специалистами по пожарной безопасности и вошли в дом, чтобы проверить дымоход. С помощью анемометра определили, что труба засорена, и предложили свои услуги. Если дедушка оплачивает работы сейчас, то дымоход прочистят за 11 тысяч рублей. Через