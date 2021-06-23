Чаще всего положительные отзывы об этой мере борьбы с ковидом оставляли жители городов с населением меньше 100 тысяч человек.

Большинство (49%) россиян положительно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения, показал опрос ВЦИОМа. 30% относится к нему скорее отрицательно, 16% — безразлично. Негативно отнеслись к этой мере в основном жители Москвы и Петербурга (30%), положительно — жители небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).Опрос проходил 20 июня по телефону. Участие приняли 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.56% опрошенных считают решение об обязательной вакцинации соответствующим эпидемиологической ситуации в столичном регионе. 25% респондентов считают скорее наоборот. 52% россиян уверены, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение COVID-19 в Москве и области. 34% опрошенных считают наоборот, 14% не смогло определиться.77% респондентов оказались информированы о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию. Впервые об этом услышали 22% опрошенных. Из тех, кому об этом неизвестно, чаще встречались молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет (30–31%).В последние дни во многих регионах страны число желающих сделать прививку от коронавируса выросло практически вдвое. Причиной этого стало введение обязательной вакцинации для некоторых категорий сотрудников. Такое решение принято в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе, Ленинградской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях, Якутии, Кузбассе, на Кубани.