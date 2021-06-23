В регионе – новые коронавирусные ограничения. 23 июня 2021 года губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому заселение людей в гостиницы, хостелы и

В регионе – новые коронавирусные ограничения. 23 июня 2021 года губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, согласно которому заселение людей в гостиницы, хостелы и другие места временного проживания будет только после предоставления справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (его срок – не более трех дней). Указ вступает в силу с 15 июля