Она обвиняется в халатности. Дело рассмотрит местный суд.

В Вязниках осудят бывшего замначальника отдела службы судебных приставов, которая по поддельным документам взыскала с юрлиц 150 млн рублей.С 2017 по 2019 годы являясь заместителем старшего судебного пристава отдела судебных приставов Вязниковского района УФССП России, женщина ненадлежащим образом исполняла должностные обязанности.«Из-за невнимательности на основании поддельных удостоверений КТС и исполнительных листов она возбудила исполнительные производства в отношении ряда юридических лиц. Не проверив документы, она взыскала с «должников» более 150 млн рублей. Деньги поступали со счетов организаций на депозит службы судебных приставов. Впоследствии они были незаконно перечислены взыскателям», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по статье «Халатность». Уголовное дело передано в Вязниковский городской суд для рассмотрения.