Во Владимире осудят 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина выложил в интернет объявление о продаже
<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2021-vo-vladimire-moshennik-izmenil-svoj-golos-na-zhenskij-chtoby-prodat-nesushhestvuyushhuyu-kuxnyu.html" target="_blank">Во Владимире мошенник изменил свой голос на женский, чтобы продать несуществующую кухню</a> - Во Владимире осудят 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина выложил в интернет объявление о продаже
[url=https://33live.ru/novosti/23-06-2021-vo-vladimire-moshennik-izmenil-svoj-golos-na-zhenskij-chtoby-prodat-nesushhestvuyushhuyu-kuxnyu.html]Во Владимире мошенник изменил свой голос на женский, чтобы продать несуществующую кухню[/url] - Во Владимире осудят 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина выложил в интернет объявление о продаже