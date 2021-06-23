Во Владимире осудят 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина выложил в интернет объявление о продаже

Во Владимире осудят 35-летнего местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года мужчина выложил в интернет объявление о продаже несуществующей мебели. Мужчина купил у знакомого оформленную на чужое имя банковскую карту и разместил на одном из сайтов объявление о продаже кухонного гарнитура. Мошенник приложил фотографии мебели и указал стоимость –