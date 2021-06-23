Сегодня днем произошло крупное ДТП на трассе М-7 во Владимире, возле поворота в сторону Семязино.

Сегодня днем произошло крупное ДТП на трассе М-7 во Владимире, возле поворота в сторону Семязино.Водитель "Chery", 55-летний уроженец города Петушки, двигался по обочине, не успев среагировать, врезался в стоящую машину дорожной службы и перевернулся.В результате аварии водитель иномарки оказался зажат в поврежденном автомобиле. Он потерял сознание. С помощью спасателей пострадавший деблокирован и госпитализирован с сотрясением головного мозга и глубокими порезами рук.Очевидцы происшествия сообщают, что дорожная «Газель» стояла без специальных обозначений и лишь после аварии вокруг нее установили конусы.Рабочий из «Газели» пишет в соцсетях, что чудом не пострадал. Вышел из машины за пару минут.Все обстоятельства ДТП выясняются.Фото: