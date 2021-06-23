Найти работу можно через госуслуги.

Во Владимирской области подросткам в возрасте от 14 до 18 лет предлагают заняться озеленением и благоустройством дворов, скверов, парков и улиц, выполнять подсобные работы на производстве, участвовать в подготовке школ к новому учебному году. Всего летом 2021 годаТакже они могут поработать вожатыми и помощниками воспитателей, уборщиками производственных и служебных помещений.Для поиска работы соискателю необходимо авторизоваться на госуслугах и перейти по .«На портале подросток заполнит и отправить заявление. Результат его рассмотрения вышлют в Личный кабинет», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.