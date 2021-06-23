На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июня 2021 года лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июня 2021 года лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.26 случай во Владимире, 17 сл. в Муромском, 16 сл. в Гусь-Хрустальном, 8 сл. в Александровском, 6 сл. в Петушинском, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Вязниковском, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Собинском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Киржачском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 34 908 случаев заболевания.7943 случай во Владимире, 4216 сл. в Гусь-Хрустальном, 3839 сл. о. Муром, 2505 сл. в Ковровском, 2200 сл. в Александровском, 2056 сл. в Петушинском, 1459 сл. в Юрьев-Польском, 1364 сл. в Вязниковском, 1534 сл. в Кольчугинском, 1305 сл. в Суздальском, 1080 сл. в Собинском, 1098 сл. в Киржачском, 976 сл. в Меленковском, 834 сл. в Камешковском, 768 сл. в Гороховецком, 739 сл. в Селивановском, 548 сл. в Судогодском, 444 сл. в г. Радужном.