Он продал доверчивому покупателю несуществующий кухонный гарнитур.

Во Владимире за мошенничество при продаже мебели через интернет осудят 35-летнего мужчину.В ноябре прошлого года он опубликовал объявление о продаже кухонного гарнитура. Фото товара и паспорт, который продемонстрировал потенциальному покупателю, аферист нашёл в «сети». Предприимчивый владимирец приобрёл банковскую карту, которая была оформлена на чужое имя и установил на мобильный программу для изменения голоса.«Замаскировавшись» под женщину, он по телефону убедил клиента оформить доставку через транспортную компанию и внести 100%-ую предоплату. Более того, мошенник даже позвонил покупателю от имени водителя фирмы по доставке товаров.Однако сразу же после получения 80 тысяч рублей злоумышленник избавился от улик и исчез.В результате следственных действий преступник был найден. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения. Владимирцу грозит до 5 лет колонии.