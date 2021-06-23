На сайте mos.ru доступна интерактивная карта, на которой указаны улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

На сайте mos.ru доступна интерактивная карта, на которой указаны улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, на официальном сайте мэра Москвы – mos.ru – появилась интерактивная карта с указанием улиц, переулков, площадей, бульваров, проспектов и парков, названных в честь наших выдающихся потомков, внесших значительный вклад в победу Советского Союза над нацистской Германией. Проект носит название .Интерактивную карту сопровождает красноречивый эпиграф: "Москва помнит и чтит героев Великой Отечественной войны. Почти в каждом районе столицы есть улицы, названные в честь наших отцов и дедов, сражавшихся с нацистами. 164 улицы, проспекта, площади и переулка Москвы носят имена защитников Родины. Город — живая память о них".Для удобства пользователей все топонимы разделены в меню по административным округам. Если нажать на метку геолокации на карте, откроется справочная информация о конкретном человеке, будь то маршал Советского Союза, рядовой красноармеец или офицер разведки.Кроме того, посетителям сайта доступны фотографии героев войны, предоставленные Министерством обороны РФ и Главным архивным управлением Москвы. Отметим также, что карта была сформирована для сохранения локальной идентичности в рамках столичной программы "Мой район".