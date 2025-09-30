Владимирский бизнес получил больше эффективных возможностей для продвижения своей продукции. Группа Russ (входит в РВБ, объединенную компанию Wildberries & Russ) проводит активную цифровизацию

Владимирский бизнес получил больше эффективных возможностей для продвижения своей продукции. Группа Russ (входит в РВБ, объединенную компанию Wildberries & Russ) проводит активную цифровизацию рекламной сети. Во Владимире только за последний год число цифровых экранов выросло в пять раз. Современный динамичный формат позволяет привлекать внимание жителей и туристов, при этом не нарушая исторический облик города. Антон