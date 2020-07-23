23.07.2020

2020-07-23 17:30:08

Во Владимире ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 8 выпускников

Владимирские школьники продолжают сдавать ЕГЭ. Уже получены результаты по литературе, информатике, географии, русскому языку и математике. Сообщили в мэрии.

Свои знания по литературе во Владимире проверили 136 11-классников, 13 из них получили по 80-99 баллов. А ученица школы №37 набрала максимальные 100 баллов.

238 владимирских выпускников сдавали информатику. «Стобалльниками» по этому предмету стали двое учеников школ №№ 3 и 25, а 65 человек получили результат 80 баллов и выше.

ЕГЭ по географии сдавали 20 человек. Шестеро из них справились с экзаменом на 80 баллов и выше. Есть и ученик школы № 22, сдавший ЕГЭ по географии на 100 баллов.

Математику сдавали 916 школьников, из которых 863 — выпускники 2020 года. 57 экзаменуемых получили больше 80 баллов.

Самый массовый экзамен - по русскому языку - во Владимире сдали 1631 человек, из них 1563 школьника — выпускники 2020 года. 592 из них справились с экзаменом на 80 баллов и выше, а восемь выпускников школ №№ 3, 10, 25 и 36 получили высший балл.

Сегодня, 23 июля, завершается основной период сдачи ЕГЭ. Для учеников, которые не смогли сдать в основные даты по уважительным причинам, а также из-за совпадения дат проведения ЕГЭ по выбранным предметам, предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ: 24 июля - по всем предметам, за исключением русского и иностранных языков, и 25 июля – по всем предметам.

Если и в этом случае сдать экзамен по уважительным причинам у ребят не получится, сдать ЕГЭ можно в дополнительные дни:

3 августа - география, литература, информатика и ИКТ, иностранные языки (раздел "Говорение"), биология, история,

5 августа – русский язык,

7 августа – обществознание, химия, физика, иностранные языки (письменная часть), математика профильного уровня.

8 августа — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.