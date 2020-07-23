23.07.2020

2020-07-23 14:05:04

Во Владимирской области растет число краж с использованием мобильного банка

По подозрению в совершении кражи сотрудниками уголовного розыска на территории Мурома был задержан ранее судимый 38-летний местный житель. Полицейские выяснили, что подозреваемый строил гараж в одной из деревень Муромского района проводил.. Воспользовавшись оставленным без присмотра сотовым телефоном напарника, посредством услуги «Мобильный банк» он похитил со его счета 8 тысяч рублей, переведя денежные средства на счет своей родственницы.

В ходе следствия полицейские установили причастность мужчины к совершению еще одного грабежа. 14 июля текущего года в вечернее время подозреваемый на одной из улиц в Муроме заметил женщину. Злоумышленник подошел к гражданке 1949 года рождения и подставил ей подножку. Потерпевшая упала, и он выхватил у нее из рук сумку, в которой находились сотовый телефон, банковская карта и паспорт. Впоследствии фигурант перевел деньги в сумме 4 700 рублей со счета потерпевшей на счет друга. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей. Сумку и сотовый телефон мужчина сжег, похищенные деньги потратил на личные нужды. Документы были возвращены владелице, сообщает региональное Управление МВД.

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