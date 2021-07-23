По данным на 23 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 56264 владимирца. Оба компонента вакцины получили 39778 жителей города. Еще 4171 человек ожидает свою прививку. Всего за

По данным на 23 июля, первым компонентом вакцины от коронавируса привито 56264 владимирца. Оба компонента вакцины получили 39778 жителей города. Еще 4171 человек ожидает свою прививку. Всего за время проведения вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 62065 доз вакцины. Горожане, желающие сделать прививку, могут записаться на вакцинацию по телефонам: Городская поликлиника № 1 г.