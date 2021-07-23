Накануне, переход у Центра ИЗО оборудовали искусственными неровностями. Так власти города решили обезопасить аварийную “зебру”. На ней уже не раз сбивали пешеходов. Изначально в

Накануне, переход у Центра ИЗО оборудовали искусственными неровностями. Так власти города решили обезопасить аварийную “зебру”. На ней уже не раз сбивали пешеходов. Изначально в горадминистрации хотели сделать приподнятый пешеходник. Однако госавтоинспекторы рекомендовали оборудовать подъезды к переходу именно лежачими полицейскими. Из пресс-релиза администрации г. Владимира: По оценкам специалистов в сфере безопасности дорожного движения, именно такое техническое