Владимирские бегуны продолжают бить рекорды. В этот раз на трейл-забеге в Суздале. В нем приняли участие больше 5 тысяч спортсменов со всего мира. В их числе - ковровский бегун Максим Данилин.

Владимирские бегуны продолжают бить рекорды. В этот раз на трейл-забеге в Суздале. В нем приняли участие больше 5 тысяч спортсменов со всего мира. В их числе - ковровский бегун Максим Данилин.Он участвует уже в 4 раз и с каждым разом увеличивает дистанцию. В этом году пробежал 30 километров с "препятствиями". Много спусков и подъемов, которые сменяли водные преграды. А после бродов по пояс - сразу в грязь и все это на 30-градусной жаре. Даже для подготовленного спортсмена пройти такую дистанцию было непросто, говорит Максим. Из-за сложности трассы многие спортсмены сошли с дистанции. Добежать до финиша Максиму Данилину помогла тщательная подготовка. С марта месяца он пробегал больше 60 километров в неделю. До 27 километра он бежал в топ-100. А финишировал 139-м из 700 атлетов. Но как достигаешь одну цель, сразу появляется новая, говорит Максим. Теперь в планах пробежать по пересеченной местности 100 километров.Максим Данилин, спортсмен:- Первые мысли, которые посетили меня на финише - я больше 10 километров никогда не побегу. Икры забивались, ноги начинало сводить. На 27 км сразу две ноги прострелили судороги, икры, квадрицепсы - все забилось страшно. Но за 2 км до финиша смог восстановиться и финишировал уже достойно, не пешком, а бегом! На этом замечательно старте очень большой выбор дистанций, 8 или 9. До полного комплекта мне осталось Т50, Т80, Т100. Если это безумная идея воплотится, то я надеюсь полный комплект собрать.