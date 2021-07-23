ДТП случилось 22 июля в селе Сукко под Анапой. 66-летний водитель кроссовера заснул за рулем и наехал на тротуар, по которому шли туристы. Среди них оказалась семья из Владимирской области.

ДТП случилось 22 июля в селе Сукко под Анапой. 66-летний водитель кроссовера заснул за рулем и наехал на тротуар, по которому шли туристы. Среди них оказалась семья из Владимирской области. Возраст пострадавших сообщает РЕН.ТВ: 30-летняя женщина, 38-летний мужчина, а также трехлетний и восьмилетний мальчики. Кроме того, травмы получили жители Саратова – 69-летний мужчина и девятилетняя