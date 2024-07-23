В нашем регионе сотни людей бесплатно выходят тушить пожары.

В нашем регионе сотни людей бесплатно выходят тушить пожары.Идеальная схемаКак рассказали в региональном ГУ МЧС России, с начала года на территории Владимирской области зарегистрировали 1718 техногенных пожаров. На возгорание травы выезжали 207 раз, ещё 34 пожара потушили в лесах владимирщины.Большую часть огненных инцидентов ликвидировали силами МЧС, хотя это не всегда входит в обязанности ведомств.– К примеру, если в районе горит поле, то за его тушение отвечают местные власти. И только если огонь близко подбирается к населённым пунктам, подключают нас, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Но это идеальная схема. На деле же своих сил у муниципалитетов практически нет. В лучшем случае одна пожарная машина на несколько населённых пунктов. Вот и приходится им помогать.И в огонь, и на беседуТут возникает новая проблема. По словам первого заместителя начальника регионального ГУ МЧС России Руслана Блинова, во Владимирской области 629 сельских населённых пунктов не имеют своих противопожарных прудов. А одной цистерны воды, которую привозит с собой «пожарка», хватает на пару минут тушения. Отсюда и слухи, что сотрудники приезжают без воды. Приходится вызывать подкрепление, аэто потеря драгоценного времени...На помощь в таких случаях приходят добровольцы: в нашем регионе 48 добровольных пожарных дружин (ДПД) и 49 добровольных пожарных команд (ДПК). Главное их различие в том, что последние имеют свою спецтехнику. Эти подразделения, в составе которых насчитывается 582 человека, прикрывают 260 населённых пунктов.По официальным данным, с начала года к тушению возгораний добровольцев привлекали более 60 раз.К слову, за профилактику пожаров чаще всего тоже отвечают добровольцы. Они делают обход домов, где живут социально незащищённые слои населения, встречаются с населением, раздают листовки и т. д.– Главное, надо понимать, что именно местные жители в сельской местности первыми отреагируют на пожар. И от их готовности будет зависеть, как быстро огонь будет потушен, – сказал Руслан Блинов.Поэтому, уверен замначальника, добровольцев надо заинтересовать, к примеру, льготами. Этот вопрос законотворцы обещали проработать в ближайшем будущем.Страшно не страшно, а надо!Сегодня в добровольной пожарной команде муниципального образования Тургеневское Меленковского района 11 человек: это глава администрации МО Максим Парфенов, его заместитель, водитель пожарной машины, специалист по первичным мерам пожаротушения, два волонтёра и пять старост. К слову, последние работают на подхвате и выезжают на место ЧП только в случае крайней необходимости. Основная их функция – следить за порядком.– Первую добровольную пожарную команду в Тургеневском создали 13 лет назад, сразу после аномально жаркого лета 2010 года, когда огонь уничтожал целые населённые пункты, – пояснил Максим Парфенов.Тогда Меленковский район вошёл в число наиболее пострадавших от стихии.Несмотря на то что сейчас обстановка намного благоприятнее, работы всё равно хватает, признаётся глава, поскольку ДПК отвечает за 12 деревень, в которых проживает порядка двух тысяч человек.– Прошлый год у нас выдался беспокойный – 10 выез­дов было. Эта весна прошла более-менее благополучно, выезжали всего раза три, – уточнил Максим Евгеньевич.В распоряжении добровольцев имеется своя пожарная машина, бензиновые ветродуйки, распытилители и полный комплект экипировки. И во время ЧП команда работает, как правило, вместе с сотрудниками МЧС.– Конечно, поначалу бывает страшно, а потом привыкаешь. Да и закон у нас есть 131-й, согласно которому мы (администрация. – прим. авт.) должны заботиться о людях. И тут никуда не денешься! Страшно не страшно, а надо! Да и кто ещё пойдёт в ряды ДПК, если не мы?! – уверен Парфенов.Один на пожаре тоже воинСергей Сивалов из Аленино Киржачского района готов с этим поспорить. Сергей –обычный водитель и три года назад сам организовал добровольную пожарную команду.– Я купил старую пожарную машину у колхоза: её списали и хотели сдать на металлолом. А я её отремонтировал и планировал использовать в своём хозяйстве в качестве водовозки, – рассказал Сергей.Во время одного из пожаров мужчину попросили помочь. Потом ещё раз и ещё... В конце концов Сивалов решил, что нужно создавать свою команду. Двое местных жителей поддержали инициативу мужчины и вступили в ряды ДПК.– Мы обратились в региональное МЧС, там нам помогли зарегистрироваться, провели курс противопожарной подготовки, – рассказал собеседник.Сегодня на вооружении команды уже две пожарные машины – вторую они получили от государства два года назад вместе с соответствующим снаряжением.– Лишним не будет, ведь в случае необходимости мы придём на помощь всему Филипповскому сельскому поселению, а это 15 деревень! – сказал Сергей.Мнение экспертаРуководитель пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко:– Во Владимирской области установлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить огонь на природе, в том числе нельзя разжигать костры, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, готовить пищу на мангале.Штрафы за нарушение запрета составляют до 20 тыс. руб. на физических лиц, до 60 тыс. – для должностных лиц, до 800 тыс. руб. – для юридических лиц. Также предусмотрена уголовная ответственность.