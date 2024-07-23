Буквально месяц до главного события музея-заповедника «Александровская слобода» - фестиваля «Иванов день».

Буквально месяц до главного события музея-заповедника «Александровская слобода» - фестиваля «Иванов день». Именно здесь, в любимой вотчине царя Ивана Грозного уже более десяти лет праздник собирает тысячи гостей.Подготовка завершается. Поэтому в первый же день этой недели состоялось совещание, где Лариса Зарайская, заместитель директора музея-заповедника подробно представила специалистам событийную программу и обсудила ее с коллегами.«В этом году это масштабное мероприятие планируется 24 августа, и мы, музейщики, тщательно готовимся к нему. Надо отметить, что ни один «Иванов день» не похож на другой – темы ежегодно выбираются разные, программа всегда тщательно прорабатывается, для участия приглашаются лучшие коллективы из многих городов. Стараемся полностью погрузить в эпоху средневековья и первого русского царя, поэтому раз за разом праздник набирает градус популярности. В этом году он проходит под звучным слоганом «Иванов день. Грозный фест». Будет представлено театрализованное зрелищное действо «Иван Грозный и Анастасия. Больше, чем любовь» в совершенно новом формате. Тема семьи более чем актуальная и понятная каждому», - поделилась Лариса Зарайская.Но это не все сюрпризы! Полюбившаяся гостям костюмированная экскурсия по государеву дворцу с опричниками, аудиенцией у Ивана Грозного и «Выбором царской невесты» продолжится широким праздником на «Потешном дворе». А здесь многое будет в новом формате: любимое конное шоу – в виде исторической реконструкции, «соколиная охота» с прирученным и обученным соколом, интерактивная выставка старинных доспехов и оружия с комментариями знатоков, где «экспонаты» можно трогать и брать в руки.Впервые «На потешном дворе» – квест. Его тема «Перед битвой» между войсками Ивана Грозного и татарского хана Дервиш-Али. На поле в большом стилизованном лагере XVI века развернется театр живой истории, совмещённый с познавательным квестом. Команда участников с помощью инструкторов и машины времени (как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию») отправятся в прошлое, чтобы преодолеть шесть тематических локаций. На пути - лагерь русского поместного войска, гуляй-город с артиллерией и стрельцами, татарская степная юрта, а еще шатры с полевой кухней. Самое интересное - в финале. (Кстати, на квест можно попасть по «Пушкинской карте»).Традиционно запланирована ярмарка ремесел со старинными мастер-классами, торговый ряд с блюдами по средневековым рецептам, зажигательная народная музыка, фото-зона с историческими костюмами, и конечно, сувениры, в том числе, специально разработанные к наступающему «Иванову дню».Подготовка на финише. Следите за лентой новостей.