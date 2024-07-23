Вместе с коллегами из МЧС полицейские рассказали ребятам о важных правилах безопасности летом.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру с коллегами из подразделения по делам несовершеннолетних городского полицейского ведомства приехали в гости к ребятам, отдыхающим в областных загородных оздоровительных лагерях «Дружба» и «Икар». Вместе с сотрудниками МЧС полицейские рассказали ребятам о важных правилах безопасности летом.Общение получилось живым, дети охотно задавали свои вопросы. Ведь темы обсуждались самые разные и, вместе с тем, очень важные. Говорили о безопасности в быту, в общественных местах, о соблюдении правил дорожной безопасности и безопасности на водоемах, в лесу.Особое внимание госавтоинспекторы уделили разъяснению правил и требований, предъявляемых к тем, кто управляет велосипедом, средствами индивидуальной мобильности, а также мопедами и мотоциклами. Вместе обсудили, с какого возраста можно управлять мототранспортом.А после профилактической беседы госавтоинспектор организовала для ребят увлекательную игру на знание ПДД и предоставила возможность поближе познакомиться с техническими характеристиками и возможностями патрульного автомобиля инспекторов ДПС.Гости пожелали отдыхающим провести каникулы безопасно и с пользой для своего здоровья.