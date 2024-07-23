Юридическая значимость справки о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме и в форме документа на бумажном носителе одинакова.

Информационный центр УМВД России по Владимирской области оказывает населению ряд государственных услуг: получение справки о наличии (отсутствии) судимости, проставление апостиля на официальных документах МВД России, запрос архивных справок, архивных копий документов и архивных выписок из документов МВД России. Также сотрудники ИЦ предоставляют государственную услугу по выдаче справок о том, является или не является гражданин подвергнутым административному наказанию за потребление наркотиков и психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.Наиболее востребованной услугой является получение справки о наличии (отсутствии) судимости. Круг органов, требующих от граждан справку о наличии (отсутствии) судимости, постоянно расширяется. Указанный документ предоставляется в различные организации, в том числе при трудоустройстве на работу в государственные и частные учреждения в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в военные комиссариаты при оформлении службы по контракту и другие органы.Срок предоставления справки составляет 30 дней. Оформление бесплатное. При подаче одного заявления гражданин может получить только одну справку.У граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных услуг», а также через многофункциональные центры оказания государственных услуг.Наиболее быстрым способом получения данной справки в настоящее время является подача заявления через единый портал государственных услуг. В этом случае срок исполнения государственной услуги существенно сокращается.Зарегистрированные на едином портале государственных услуг граждане в удаленном доступе могут получить готовую справку о наличии (отсутствии) судимости в «Личном кабинете».Юридическая значимость справки о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме и в форме документа на бумажном носителе одинакова. Кроме того, через портал госуслуг возможна отправка из «Личного кабинета» гражданина справки в электронной форме на адрес электронной почты работодателя.Информационный центр УМВД России по Владимирской области напоминает: прием граждан по вопросам оказания госуслуг по линии информационно-справочной работы, прием и выдача требований осуществляется в помещении, расположенном сбоку административного здания УМВД России по Владимирской области (со стороны ул. Кремлёвской). График работы остается без изменений.