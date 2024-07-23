В первом полугодии 2024 года сотрудниками полиции во всех районах Владимирской области составлены протоколы за неуплату административных штрафов в срок.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате, сотрудник органов внутренних дел составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего административный штраф.За 6 месяцев 2024 года сотрудниками полиции во всех районах Владимирской области составлено более 3 000 протоколов (без учета протоколов по линии Госавтоинспекции) по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. От уплаты ранее наложенного административного штрафа правонарушитель не освобождается.Важно знать! При отсутствии документа либо информации, свидетельствующих об уплате административного штрафа, по истечении срока, установленного для оплаты, постановление о наложении административного штрафа направляется в службу судебных приставов для организации принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель вправе применить меры ограничительного и принудительного характера (временное ограничение на выезд из России, ограничение в праве пользования транспортом, арест на имущество и т.д.).