Руководитель областного ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив Сергей Попов...

Руководитель областного ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив Сергей Попов рассказал, как вступить в корпус волонтёровВладимирская область - в числе победителей всероссийского конкурса "Регион добрых дел". Какие инициативы можно будет реализовать с федеральной поддержкой? Сколько человек объединяет волонтёрское движение в нашем регионе? И как войти в историю тысячелетнего Суздаля, вступив в корпус волонтёров? Об этом "Вестям" рассказал Сергей Попов, руководитель областного ресурсного центра добровольчества и молодёжных инициатив.