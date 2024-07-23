Нетрезвый фигурант проник на чужой приусадебный участок и, с помощью отвертки и рожкового ключа, разобрал на части садовую теплицу и впоследствии сдал в пункт приема металла.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя одной из районных деревень. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».Установлено, что в мае безработный обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу садовой теплицы с приусадебного участка одного из домов в деревне Чудиново. Ночью злоумышленник проник на участок и, с помощью отвертки и рожкового ключа, разобрал теплицу на части, которые перенес за заброшенные гаражи. На следующий день мужчина вывез металлические элементы теплицы в пункт приема металла, выручив за них 3 000 рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.Материальный ущерб, причиненный владелице, составил 20 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.