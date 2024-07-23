Вспомните знаменитый сериал и окунитесь в мир веселых семейных взаимоотношений Сватов.
Вспомните знаменитый сериал и окунитесь в мир веселых семейных взаимоотношений "Сватов".
Комедийный сериал о взаимоотношениях сватов, одни из которых городские интеллигенты Ковалевы, а другие сельские жители Будько пользуется большой популярностью у зрителей. Смешные шутки героев и отличная актерская игра собирает у экранов всех: от мала до велика. Проверь, на сколько хорошо ты знаешь популярную кинокартину или узнай что-то новое для себя!
1. Сколько на данный момент выпущено сезонов сериала "Сваты"?
А. 6
Б. 7
В. 8
2. Сколько детей у Ковалевых младших?
А. 3
Б. 2
В. 1
3. Где происходят действия четвертого сезона "Сватов"?
А. В Турции
Б. В Сочи
В. В Крыму
4. Сколько актрис исполняло роль внучки Женечки?
А. 3
Б. 1
В. 2
5. Как звали игрушку Жени в 1-3 сезонах?
А. Боба
Б. Жужа
В. Мими
6. Какой субкультурой увлеклась Женя во время учебы в старших классов?
А. Эмо
Б. Готы
В. Рокеры
7. Как зовут дочь Александра Берковича?
А. Настя
Б. Оля
В. Катя
ОТВЕТЫ
1. Б – 7
2. А – 3
3. В – В Крыму
4. А – 3
5. Б – Жужа
6. Б – Готы
7. В – Катя