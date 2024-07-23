Вспомните знаменитый сериал и окунитесь в мир веселых семейных взаимоотношений Сватов.

Вспомните знаменитый сериал и окунитесь в мир веселых семейных взаимоотношений "Сватов".Комедийный сериал о взаимоотношениях сватов, одни из которых городские интеллигенты Ковалевы, а другие сельские жители Будько пользуется большой популярностью у зрителей. Смешные шутки героев и отличная актерская игра собирает у экранов всех: от мала до велика. Проверь, на сколько хорошо ты знаешь популярную кинокартину или узнай что-то новое для себя!1. Сколько на данный момент выпущено сезонов сериала "Сваты"?А. 6Б. 7В. 82. Сколько детей у Ковалевых младших?А. 3Б. 2В. 13. Где происходят действия четвертого сезона "Сватов"?А. В ТурцииБ. В СочиВ. В Крыму4. Сколько актрис исполняло роль внучки Женечки?А. 3Б. 1В. 25. Как звали игрушку Жени в 1-3 сезонах?А. БобаБ. ЖужаВ. Мими6. Какой субкультурой увлеклась Женя во время учебы в старших классов?А. ЭмоБ. ГотыВ. Рокеры7. Как зовут дочь Александра Берковича?А. НастяБ. ОляВ. КатяОТВЕТЫ1. Б – 72. А – 33. В – В Крыму4. А – 35. Б – Жужа6. Б – Готы7. В – Катя