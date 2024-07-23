Третий год жители владимирской пятиэтажки на улице Лакина страдают от последствий капитального...

Третий год жители владимирской пятиэтажки на улице Лакина страдают от последствий капитального ремонта крышиОбновление кровли обернулось регулярными протечками. Что говорят в фонде капремонта? Репортаж Марии Артес.- В такую жару, в такой грибок,в такой плесени, в такой вонище...Мы просто не можем здесь находиться…Штукатурка в подъезде начала покидать стены. В квартире - разбухшие от постоянной сырости двери, трещины на потолке и запах плесени в придачу. Таковы, говорят жители дома по улице Лакина 191, последствия капитального ремонта крыши. С которого прошло уже три года.Наталья Маслова - жительница дома на улице Лакина:- Неоднократно были жалобы в отдел капитального строительства и в "МУПЖРЭП" наш восьмой. То есть, мы писали, неоднократно составляли акты. Что у нас квартиры все текут. У нас вот даже по счетчикам текло.Наталья Маслова рассказывает: летом семья спасается бегством - живут в Богослове. Испарения и запах гнили спровоцировали заболевания органов дыхания у ее сына.Наталья Маслова - жительница дома на улице Лакина:- У меня у сына неоднократно была как бы и отдышка, и воспаление легких. И грибок у нас находили.Больше всех пострадали жильцы третьего и четвертого подъездов. Проживающие на последних, пятых этажах. О ремонте, говорят, пока и не думают. Бессмысленно.Екатерина- жительница дома по ул. Лакина, д.191:- Если с той стороны ничего не будет устраняться, то и смысл мне вот эти вот пузыри все убирать? Я их сейчас уберу, а через неделю они заново будут.К ремонту крыши подрядчик приступил в конце марта, в 2021 году - тогда у дома поменялась управляющая компания. Проблемы, рассказывает, начались задолго до самих работ, из-за засоряющихся ливневок.Николай Платонов - подрядчик, ИП Платонов:- Нарушения либо при строительстве, либо при ремонте. Скорее всего, при строительстве. Из-за того у них были постоянные протечки. Воронка на крышу не выходила. Ее надо было заменить. Совместно с управляющей компанией провести замену раструбов и ливневки. То, что на крыше - должен был сделать я, что в подъезде - управляющая компания.Гарантия на такой "ремонт" - конец июля 2026 года. Проведена экспертиза. Выявлены две причины протечек: отсутствие герметизации и засор ливневой канализации. Генеральный директор фонда капремонта, Сергей Маевский, говорит: проблема либо в выполнении ремонтных работ, либо в некачественном обслуживании самой крыши.Сергей Маевский - генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области:- Мы как заказчики несем ответственность за устранение недостатков работ. В связи с чем мы комиссионно выйдем, посмотрим и будем принимать решение. Либо заставим подрядчика переделать. Если установим, что вина не подрядчика, а управляющей организации, потому что она ненадлежащим образом содержит и обслуживает кровлю, - мы это укажем в акте.Проблему обсудят на грядущем собрании комиссии фонда капитального ремонта. Оно пройдет в ближайшее время. У жильцов же чаша терпения уже переполнилась - люди продолжат судиться хотя бы за компенсацию ущерба.Мария Артес, Кристина Ситникова, Алексей Ковалев. «Вести-Владимир».