В выходные дни, 20 и 21 июля, в Александровском районе и в городе Муром состоятся футбольные матчи.

В выходные дни, 20 и 21 июля, в Александровском районе состоятся футбольные матчи в рамках Первенства Владимирской области по футболу. Также в воскресенье, 21 июля, в городе Муром состоится футбольный матч между командами ФК «Муром» (г. Муром) – ФК «Иртыш» (г. Омск).Управление организации охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области предупреждает граждан о недопустимости нарушения общественного порядка в период проведения спортивных мероприятий.Напоминаем, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2013 года № 1156 «Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» установлен ряд запретов для зрителей.В том числе запрещается:- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;- бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории;- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии;- скрывать свои лица, в том числе использовать маски, за исключением случаев, специально установленных организатором официального спортивного соревнования, а также средства маскировки и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;- проникать в место проведения официального спортивного соревнования или на территорию, к нему прилегающую, и в зоны, не обозначенные во входном билете или в документе, его заменяющем (технические помещения, зоны для почетных гостей, места, предназначенные для размещения представителей средств массовой информации), доступ в которые ограничен организатором официального спортивного соревнования и (или) собственником (пользователем) объекта спорта;- наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования или собственников (пользователей) объектов спорта;- проходить в место проведения официального спортивного соревнования с животными и птицами, за исключением собак-проводников в намордниках;- проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением (регламентом) проведения официального спортивного соревнования;- проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать: оружие любого типа, в том числе самообороны, и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия; алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы; прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра; пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций; технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме средств поддержки, указанных в приложении к настоящим Правилам); громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования;- осуществлять незаконную торговлю (включая торговлю входными билетами или документами, их заменяющими), распространять любым способом продукцию политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).Просим граждан обратить внимание, что в случае идентификации физического лица (в том числе посредством систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу постановление суда об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревнования и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнования, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его стоимости.Также следует помнить, что средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных спортивных соревнований не требует предварительного согласования с организатором официального спортивного соревнования, должны соответствовать требованиям.За нарушения вышеуказанных норм предусмотрена ответственность по ст. 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий» влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета посещения мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.