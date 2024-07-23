В Лакинске Владимирской области началось строительство новой поликлиники для взрослых.

В Лакинске Владимирской области началось строительство новой поликлиники для взрослых. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказала регионального правительства.Отмечается, что объект возводят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На строительство трёхэтажного здания поликлиники общей площадью около 4900 квадратных метров направлено свыше 582 млн рублей.В новом строении разместится вся поликлиническая служба Лакинска. Особое внимание уделят созданию необходимых условий для маломобильных граждан, а также внедрению так называемых бережливых технологий. Кроме того, по информации регионального Минздрава, на средства областного бюджета в городе построят станцию скорой медицинской помощи.