В Лакинске Владимирской области началось строительство новой поликлиники для взрослых.
В Лакинске Владимирской области началось строительство новой поликлиники для взрослых. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказала регионального правительства.
Отмечается, что объект возводят в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На строительство трёхэтажного здания поликлиники общей площадью около 4900 квадратных метров направлено свыше 582 млн рублей.
В новом строении разместится вся поликлиническая служба Лакинска. Особое внимание уделят созданию необходимых условий для маломобильных граждан, а также внедрению так называемых бережливых технологий. Кроме того, по информации регионального Минздрава, на средства областного бюджета в городе построят станцию скорой медицинской помощи.