Сквер в районе дома №55а на улице Ленина в Муроме благоустроили. Он находится около ЗАГСа. Учитывая, как пары любят заключать брак на родине Петра и Февронии, реставрация очень кстати. Рабочие

Сквер в районе дома №55а на улице Ленина в Муроме благоустроили. Он находится около ЗАГСа. Учитывая, как пары любят заключать брак на родине Петра и Февронии, реставрация очень кстати. Рабочие отремонтировали плитку и обновили асфальт, установили новое освещение, озеленили территорию. В этом году в День семьи, любви и верности в Муроме поженились 56 пар со