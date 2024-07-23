Спортсмены из Владимирской области отлично выступили в чемпионате России по тяжёлой атлетике, завоевав 14 наград разного достоинства.

Спортсмены из Владимирской области отлично выступили в чемпионате России по тяжёлой атлетике, завоевав 14 наград разного достоинства. Об этом рассказала регионального правительства.В состязаниях, которые проходили в Новосибирске, приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Первыми отличились владимирские девушки. Наши землячки Александра Фурдик, Полина Андреева и Ирина Баймулкина завоевали серебряные и бронзовые медали в различных упражнениях.Среди мужчин представитель Владимирской области Артур Бабаян победил в рывке, толчке и по сумме двоеборья с результатом 388 кг. А Илья Иудин оказался первым в упражнении «толчок» и по сумме двоеборья выиграл золото с результатом 322 кг.