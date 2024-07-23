Сотрудники МКУ «Зеленый город» продолжают украшать город топиарными композициями. На этот раз в городе появился зеленый конь на дыбах. Грациозное животное расположилось на Лыбедской

Сотрудники МКУ «Зеленый город» продолжают украшать город топиарными композициями. На этот раз в городе появился зеленый конь на дыбах. Грациозное животное расположилось на Лыбедской магистрали. Напомним, ранее возле мэрии обосновался еще один зверь – лев, символ Владимира. Улицу Горького украсили мишки Шишкина, а на Георгиевской появилась барышня с лейкой. И это еще не все! В телеграм-канале мэрии