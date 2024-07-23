На территории Владимирской области активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

На территории Владимирской области активно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Так, в 2024 году на 94 запланированных объектах уже выполнены восстановительные работы. Об этом в понедельник, 22 июля, рассказала регионального правительства, ссылаясь на данные областного Фонда капремонта.В настоящий момент специалисты трудятся в 88 МКД. Так, в 14 многоэтажках меняют лифтовое оборудование, а в 63 домах выполняют капитальный ремонт крыш. Кроме того, у 6 многоквартирных жилых домов должны преобразиться фасады. Также в 4 МКД проводится капитальный ремонт инженерных систем, а в одном доме восстанавливают фундамент.