Реализовать похищенное не получилось. Оборудование стоимостью почти четверть миллиона рублей было изъято.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Суздальского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».В ходе следствия установлено, что в августе прошлого года обвиняемый, находясь на территории одного из сел в Кольчугинском районе, путем подкопа под ограждением, незаконно проник на территорию криптофермы. Проследовав в помещение с оборудованием для майнинга криптовалют, похитил из него шесть единиц техники. Стоимость оборудования, по заключению оценочной экспертизы, составила 240 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками Кольчугинского Отдела МВД России во взаимодействии с коллегами из УМВД России по городу Владимиру. Похищенное оборудование, которое фигурант планировал реализовать, было изъято.Также в ходе следствия было установлено, что 48-летний мужчина совершил преступления в группе лиц, личности которых и местонахождение в настоящее время устанавливаются.Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.