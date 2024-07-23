Жителям Владимирской области объяснили, как работает Цифровой нотариат Благодаря Единой...

Жителям Владимирской области объяснили, как работает Цифровой нотариатБлагодаря Единой информационной системе нотариата, граждане могут быстро оцифровать документ и отправить его в другой регион, мгновенно проверить доверенность, безопасно совершить сделку на расстоянии и получить нотариальные услуги в режиме одного окна. Об этом рассказали на портале "Объясняем.РФ".Система автоматизирует сбор и обработку информации о нотариальных действиях и обмен ею. В ней фиксируются все документы, которые удостоверяют российские нотариусы: от доверенностей до сделок с имуществом.Только нотариус может вносить записи в ЕИС, при этом никто не может их удалить или отредактировать, что гарантирует сохранность данных.На базе ЕИС работают бесплатные сервисы:- реестр уведомлений о залоге автомобилей и другого движимого имущества;- поиск наследственных дел и ведущих их нотариусов;- проверка доверенностей;- проверка подлинности документов по QR-коду.Участникам сделки не нужно встречаться лично — каждый может обратиться к выбранному нотариусу в удобное время и одновременно подписать документы. Передача данных осуществляется по защищённым каналам связи, что обеспечивает надёжную защиту прав участников сделки.Вы можете не тратить время на визит к нотариусу и обратиться за услугами онлайн — если в вашем случае не нужна проверка реальной воли обратившегося.Все нужные документы нотариус может перевести в электронный формат, при этом их юридическая сила сохранится. В таком виде бумаги легко отправить в любую точку страны. Некоторые документы, например, банковскую доверенность, можно составлять сразу в цифровом виде.Кроме того, благодаря ЕИС людям не нужно обращаться в разные ведомства, чтобы собрать документы и данные. Нотариус сам оперативно получает необходимые сведения из баз: МВД, ЗАГС, ФНС, Росреестра, ФССП, крупнейших банков и других партнёров.Также нотариус проверяет правовую чистоту сделки, направляет документы для регистрации права собственности и подаёт электронные заявления на госрегистрацию юрлиц и ИП.Как записаться на приём к нотариусу?- На портале «Госуслуги» через сервис «Запись на приём к нотариусу».- Воспользоваться порталом notariat.ru — там есть контакты всех действующих в стране нотариусов и сервис их поиска по адресу, региону, Ф. И. О. или телефону.- Через приложение «Нотариат.рф». Также в нём можно задать вопрос нотариусу и прикрепить необходимые документы.