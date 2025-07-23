К празднованию Дня города во Владимире установят необычный арт-объект – полигональная фигура стального льва высотой 2,2 метра. Он появится на пересечении улиц Большая Московская и

К празднованию Дня города во Владимире установят необычный арт-объект – полигональная фигура стального льва высотой 2,2 метра. Он появится на пересечении улиц Большая Московская и Девическая. Это следует из документации к госзакупке, размещенной администрацией города. Скульптура будет изготовлена из стали, оформлена художественной росписью и покрыта защитным лаком. Общая стоимость проекта составит 660 720 рублей. Исполнитель