Областные чиновники много раз встречались с представителями музея и наконец-таки нашли временное решение

Областные чиновники много раз встречались с представителями музея и наконец-таки нашли временное решениеО требованиях Владимиро-Суздальского музея-заповедника к бизнесменам платить деньги за изображения шедевров белокаменного зодчества узнал губернатор Владимир Сипягин.Как сообщил департамент развития предпринимательства, областные чиновники много раз встречались с представителями музея и наконец-таки нашли временное решение.До 1 октября музей и департамент предпринимательства будут собирать предложения от владимирских предпринимателей, после чего все их проанализируют и на основании этого примут окончательное решение - кто, как и за что будет платить.И второе, до 1 октября музей-заповедник воздержится от новых претензий в адрес представителей малого и среднего бизнеса Владимирской области.